Колосков: «Оформить Fan ID – минутное дело! Это преувеличенная проблема»

Подмена понятий старым флюгером. Трудности с оформлением, если таковые вообще есть, это 110 проблема. Народ не хочет плясать под дудку спецслужб и быть под колпаком. Почитай стихи Маяковского про советский паспорт.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о дистанционном оформлении Fan ID.
«Поможет ли это? Да кто его знает... Мне кажется, это преувеличенная проблема. И связано это с тем, что люди, которые отвечали за разъяснительные моменты, плохо выполнили свою работу.
Fan ID — абсолютно минутное дело! Вот, например, я был на отдыхе в Сочи. Захотел пойти на матч «Сочи» — «Динамо». Мне сказали оформить Fan ID. Я сел в машину и оформил документ ровно за четыре минуты.
Я в этом никакой проблемы не вижу. Но она есть, и глаза на это не нужно закрывать. И нужно делать все, чтобы болельщики не отказывались от Fan ID.
То, что сказал Дюков... Может, это и есть компромиссный вариант. Ну а что? Открыл компьютер — все быстренько оформил и получил нужный документ на руки», — сказал Колосков.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.