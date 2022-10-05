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    Колосков: «Оформить Fan ID – минутное дело! Это преувеличенная проблема»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о дистанционном оформлении Fan ID.

    «Поможет ли это? Да кто его знает... Мне кажется, это преувеличенная проблема. И связано это с тем, что люди, которые отвечали за разъяснительные моменты, плохо выполнили свою работу.

    Fan ID — абсолютно минутное дело! Вот, например, я был на отдыхе в Сочи. Захотел пойти на матч «Сочи»«Динамо». Мне сказали оформить Fan ID. Я сел в машину и оформил документ ровно за четыре минуты.

    Я в этом никакой проблемы не вижу. Но она есть, и глаза на это не нужно закрывать. И нужно делать все, чтобы болельщики не отказывались от Fan ID.

    То, что сказал Дюков... Может, это и есть компромиссный вариант. Ну а что? Открыл компьютер — все быстренько оформил и получил нужный документ на руки», — сказал Колосков.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15755

      NewLife 13 минут назад

      Подмена понятий старым флюгером. Трудности с оформлением, если таковые вообще есть, это 110 проблема. Народ не хочет плясать под дудку спецслужб и быть под колпаком. Почитай стихи Маяковского про советский паспорт.

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      Рейтинг: +230

      НикКин 19 минут назад

      Вот один вопрос за чем он нужен у меня в городе нет не клубов не стадионов и рядом за 300 км не чего такого нет вопрос на хера меня на работе заставляют его делать чтоб вам отчет сделать дебилы хватит народ дурить

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      Рейтинг: +11679

      Алексей З 33 минуты назад

      При чём здесь футбол ?
      Тебе 81, а фанаты призывного возраста, вот в чём изюм.

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