Колосков: «Оформить Fan ID – минутное дело! Это преувеличенная проблема»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о дистанционном оформлении Fan ID.

«Поможет ли это? Да кто его знает... Мне кажется, это преувеличенная проблема. И связано это с тем, что люди, которые отвечали за разъяснительные моменты, плохо выполнили свою работу.

Fan ID — абсолютно минутное дело! Вот, например, я был на отдыхе в Сочи. Захотел пойти на матч «Сочи» — «Динамо». Мне сказали оформить Fan ID. Я сел в машину и оформил документ ровно за четыре минуты.

Я в этом никакой проблемы не вижу. Но она есть, и глаза на это не нужно закрывать. И нужно делать все, чтобы болельщики не отказывались от Fan ID.

То, что сказал Дюков... Может, это и есть компромиссный вариант. Ну а что? Открыл компьютер — все быстренько оформил и получил нужный документ на руки», — сказал Колосков.