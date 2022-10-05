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    Дюков рассказал, сколько болельщиков получили отказ в Fan ID

    Президент РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID.

    «Обсуждается, чтобы можно было бы проходить верификацию и получать идентификационную карту дистанционно, без посещения МФЦ. Для многих это создает проблемы, когда нужно куда‑то ехать и что‑то оформлять. Данное нововведение позволит упросить получение карты.

    Сейчас 270 тысяч человек получили карты, прирост составляет 15 тысяч карт в неделю. В самом начале были технические проблемы, но это обусловлено сложностью системы. Сейчас она работает без сбоев.

    Были опасения по массовым отказам, но этого тоже нет. Насколько я знаю, есть лишь 23 отказа, и 2/3 случаев было связано с административными нарушениями. Знаете, лично мне кажется, проще получить карту и забыть про это, чем переживать по этому поводу и обсуждать этот вопрос», — сказал Дюков.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11679

      Алексей З 1 час назад

      Понятно , что решение по Фан ИД принимали в ГД.
      Даже сейчас при мобилизации им не хватает ума отменить это, хотя как-то это всё ушло на второй план.

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