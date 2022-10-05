Дюков рассказал, сколько болельщиков получили отказ в Fan ID

Президент РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID.

«Обсуждается, чтобы можно было бы проходить верификацию и получать идентификационную карту дистанционно, без посещения МФЦ. Для многих это создает проблемы, когда нужно куда‑то ехать и что‑то оформлять. Данное нововведение позволит упросить получение карты.

Сейчас 270 тысяч человек получили карты, прирост составляет 15 тысяч карт в неделю. В самом начале были технические проблемы, но это обусловлено сложностью системы. Сейчас она работает без сбоев.

Были опасения по массовым отказам, но этого тоже нет. Насколько я знаю, есть лишь 23 отказа, и 2/3 случаев было связано с административными нарушениями. Знаете, лично мне кажется, проще получить карту и забыть про это, чем переживать по этому поводу и обсуждать этот вопрос», — сказал Дюков.