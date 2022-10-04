Лига чемпионов. «Марсель» разгромил «Спортинг», у 33-летнего Санчеса гол и ассист

«Марсель» победил «Спортинг» (4:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Французский клуб пропустил уже на первой минуте, но одержал волевую победу. 33-летний Алексис Санчес забил гол и сделал голевую передачу.

«Спортинг» впервые потерял очки на групповом этапе ЛЧ. «Марсель» набрал первые очки.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Марсель (Франция) – Спортинг (Португалия) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тринкау, 1; 1:1 – Санчес, 13; 2:1 – Харит, 16; 3:1 – Балерди, 28; 4:1 – Мбемба, 84.

Удаления: нет – Адан, 23.

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