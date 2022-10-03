Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Если ты его подчиненный, лучше помалкивать. Сложный человек». Защитник «Урала» Эмерсон – о Юране

    Защитник «Урала» Эмерсон рассказал о совместной работе с тренером Сергеем Юраном.

    – Какой Юран тренер, мы знаем. А какой он человек?

    – Совсем другая история. Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие.

    Юран – сложный человек, само собой. Но если смотришь на него, как на тренера, тебя это мало волнует.

    Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать.

    С ним будь осторожен – вот что посоветую тем, кто попадет к Юрану.

    – Поработал бы еще с Юраном?

    – Если бы я мог выбирать... Наверное, нет. Выбрал бы кого-нибудь другого.

    • Эмерсон и Юран пересекались в «СКА-Хабаровске».
    • Последним клубом тренера были «Химки».
    • Сейчас он безработный.

    Новости по теме
    Юран: «В «Химках» долги по зарплате? При мне такого не было» 1
    Юран пошутил о посещении матча «Спартак» – «Зенит» 2
    Юран не считает «Зенит» безоговорочным чемпионом: «Я же с «Химками» смог с ними побороться» 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11639

      Алексей З 1 час назад

      Ну и к чему это ?
      А если бы Юран мог выбирать, неужели он этого Эмерсона взял бы ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +627

      SLADE2019 > Алексей З 1 час назад

      Совершенно верно. Очень непонятное и какое то убогое интервью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10197

      R_a_i_n 1 час назад

      А ещё грубый и вспыльчивый!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11