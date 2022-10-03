«Если ты его подчиненный, лучше помалкивать. Сложный человек». Защитник «Урала» Эмерсон – о Юране

Защитник «Урала» Эмерсон рассказал о совместной работе с тренером Сергеем Юраном.

– Какой Юран тренер, мы знаем. А какой он человек?

– Совсем другая история. Я всегда разделяю профессиональные качества и человеческие.

Юран – сложный человек, само собой. Но если смотришь на него, как на тренера, тебя это мало волнует.

Сложный, с ним непросто находить контакт. Если ты его подчиненный, тебе лучше помалкивать.

С ним будь осторожен – вот что посоветую тем, кто попадет к Юрану.

– Поработал бы еще с Юраном?

– Если бы я мог выбирать... Наверное, нет. Выбрал бы кого-нибудь другого.