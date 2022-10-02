«Это катастрофа. Меня трясло на суде». Зуев – о приговоре Ларину

Футболист «Химок» Александр Зуев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.
«Приговор Николаю Ларину – это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло.
Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно… Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят – быстрее выйдет», – сказал Зуев.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова