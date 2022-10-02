«Это катастрофа. Меня трясло на суде». Зуев – о приговоре Ларину

Футболист «Химок» Александр Зуев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Приговор Николаю Ларину – это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло.

Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно… Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят – быстрее выйдет», – сказал Зуев.