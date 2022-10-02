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    «Это катастрофа. Меня трясло на суде». Зуев – о приговоре Ларину

    Футболист «Химок» Александр Зуев оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

    «Приговор Николаю Ларину – это катастрофа. Честно скажу, было тяжело находиться в суде, слушать весь приговор и так далее. Меня самого трясло.

    Не знаю, что испытывал Николай Юрьевич. Очень обидно… Надеемся на апелляцию и что срок, может быть, сократят – быстрее выйдет», – сказал Зуев.

    • Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
    • Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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