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    Мещеряков: «Локомотиву» надо принимать меры»

    Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил последние результаты команды.

    «У кого‑то есть другое мнение, что это крайне неудовлетворительный результат? Надо принимать меры.

    У «Локомотива» есть руководители, у которых, не побоюсь этого слова, есть ответственность, они с ней должны принимать меры», – сказал Мещеряков.

    • У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
    • «Локомотив» занимает 12-е место.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5005

      Enter2006 1 час назад

      Этот тур ещё не закончен. Если Факел нагнёт Торпедо, у Локо будет 13тое место и да здравствует зона переходных матчей!

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      Рейтинг: +5645

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В 90-е отправить в Сочи на слэнге означало заказную мокруху. Посмотрим, может после разгрома в Сочи, может проснутся те кому пора принимать меры в отношении немцев. До Сочей будут Химки, но они в еще худшем состоянии. А вот если и Торпеда хлопнет этот недоЛокомотив то от всей души наше Вам спасибо.

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