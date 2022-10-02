Мещеряков: «Локомотиву» надо принимать меры»

Бывший глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков оценил последние результаты команды.

«У кого‑то есть другое мнение, что это крайне неудовлетворительный результат? Надо принимать меры.

У «Локомотива» есть руководители, у которых, не побоюсь этого слова, есть ответственность, они с ней должны принимать меры», – сказал Мещеряков.