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    Василенко ответил на вопрос о возвращении в «Факел»

    Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко поговорил о будущем.

    «Сейчас планирую заниматься семьей и футболом, буду смотреть футбол. Конкретных предложений нет, пока только на уровне звонков.

    Возможно ли возвращение в Воронеж? Наверное, избитая фраза: «Никогда не говори никогда». Почему бы и нет? «Факел» для меня родной клуб. Мы сказали тепло друг другу: «До свидания», – сказал Василенко.

    • Тренер покинул Воронеж в сентябре.
    • Василенко сменил Дмитрий Пятибратов.
    • «Факел» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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