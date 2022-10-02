Василенко ответил на вопрос о возвращении в «Факел»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко поговорил о будущем.

«Сейчас планирую заниматься семьей и футболом, буду смотреть футбол. Конкретных предложений нет, пока только на уровне звонков.

Возможно ли возвращение в Воронеж? Наверное, избитая фраза: «Никогда не говори никогда». Почему бы и нет? «Факел» для меня родной клуб. Мы сказали тепло друг другу: «До свидания», – сказал Василенко.