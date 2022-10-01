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    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления

    «Урал» в 11-м туре РПЛ крупно победил «Локомотив». С 13-й по 88-ю минуту москвичи были в меньшинстве.

    «Локомотив» второй раз подряд проиграл «Уралу» в Москве.

    Москвичи потерпели четвертое подряд поражение в РПЛ. Команда осталась на 12-м месте.

    «Урал» продолжает идти в зоне вылета.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Каштанов, 7; 0:2 – Юшин, 41; 0:3 – Ранджелович, 62; 0:4 – Мишкич, 65; 1:4 – Баринов, 90+2; 2:4 – Игнатьев, 90+3.

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев (Мампасси, 70), Едвай, Тикнизян, Марадишвили (Игнатьев, 65), Карпукас, Миранчук (Баринов, 37), Керк (Митай, 47), Изидор, Педро Габриэл (Живоглядов, 65).

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев (Кулаков, 63), Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе (Сунгатуллин, 78), Юшин (Урунов, 70), Каштанов (Влут, 63), Ранджелович (Железнов, 70).

    Предупреждения: нет – Бевеев, 57; Сиссе, 73.

    Удаления: Ненахов, 13 – Сунгатуллин, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +17127

      paracetamol 3 минуты назад

      Пора производить импортозамещение в тренерском штабе РЖД!

      0
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      Рейтинг: +1436

      aubergine 3 минуты назад

      На самом деле сложилось впечатление, что другой клуб на месте Урала мог бы и 7-0 оформить, Локомотив совсем беспомощным выглядел сегодня.

      0
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      Рейтинг: +25817

      JTherry 6 минут назад

      из положительного для Локо - не влетели с разгромом и в "всухую", все остальное только - отрицательно: нападение Урала "возило" защиту Локо весь матч, и если бы не бестолковость и кривоногость Мишкича и Ранджеловича, имевших на двоих 5-6 шансов забить гол, то быть разгрому с неприличным счетом, очень безвольно играл Локо... болельщики отметили это с трибун... юный болельщик перед матчем сказал, что "немцы, конечно, хорошо, но нужен результат" - устами младенца глаголет истина... Урал, с победой..!!!

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      Рейтинг: +16917

      ilichkadr 8 минут назад

      Ганчаренко поиздевался над Цорном конкретно. Толи ещё будет. Проводниц пирдолят конкретно и безапелляционо............

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      Рейтинг: +1116

      Сделаны из Дерева 11 минут назад

      Разваливают конкретно локо!!!

      1
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      Рейтинг: +1396

      Loko_Roma 12 минут назад

      Очередной интилюдской эксперимент 3.14дорасов дорвавшихся до кормушки мы наблюдаем

      2
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      Рейтинг: +1222

      Taps 13 минут назад

      За что этим дятлам деньги платят ? В армию их.
      Немца-шпиона в ФСБ.

      2
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      Рейтинг: +19971

      derrik2000 16 минут назад

      На последних минутах матча Локомотив в прекрасном стиле забил два чудесных гола в ворота Урала! )))
      А если серьёзно, то после кубкового матча я думал, что Локо наконец-то оттолкнулся от дна.
      Зря думал.
      Снизу настойчиво стучат... А Цорн и подельнички дерибанят, дерибанят, дерибанят... ((

      2
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      Рейтинг: +1436

      aubergine 17 минут назад

      Локомотив по-человечески жалко. Призвали "сомнительных" варягов, а толку никакого. Сегодня на самом деле было видно как паровоз идёт под откос. Болелам Локо терпения, болел Урала с победой.

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      Рейтинг: +19971

      derrik2000 > aubergine 14 минут назад

      Белелам Локо уже давно пора с ящиками гнилых, вонючих помидоров на стадион приходить и к базе.
      Так, ведь, ни туда, ни туда не пустит с таким грузом охрана...

      1
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      Рейтинг: +1042

      qawzsexdr 18 минут назад

      Паравозы идут под откос

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