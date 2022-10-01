РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления

«Урал» в 11-м туре РПЛ крупно победил «Локомотив». С 13-й по 88-ю минуту москвичи были в меньшинстве.

«Локомотив» второй раз подряд проиграл «Уралу» в Москве.

Москвичи потерпели четвертое подряд поражение в РПЛ. Команда осталась на 12-м месте.

«Урал» продолжает идти в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Каштанов, 7; 0:2 – Юшин, 41; 0:3 – Ранджелович, 62; 0:4 – Мишкич, 65; 1:4 – Баринов, 90+2; 2:4 – Игнатьев, 90+3.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев (Мампасси, 70), Едвай, Тикнизян, Марадишвили (Игнатьев, 65), Карпукас, Миранчук (Баринов, 37), Керк (Митай, 47), Изидор, Педро Габриэл (Живоглядов, 65).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев (Кулаков, 63), Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе (Сунгатуллин, 78), Юшин (Урунов, 70), Каштанов (Влут, 63), Ранджелович (Железнов, 70).

Предупреждения: нет – Бевеев, 57; Сиссе, 73.

Удаления: Ненахов, 13 – Сунгатуллин, 88.

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