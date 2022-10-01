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  • РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления

РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления

1 октября 2022, 20:56
17

«Урал» в 11-м туре РПЛ крупно победил «Локомотив». С 13-й по 88-ю минуту москвичи были в меньшинстве.

«Локомотив» второй раз подряд проиграл «Уралу» в Москве.

Москвичи потерпели четвертое подряд поражение в РПЛ. Команда осталась на 12-м месте.

«Урал» продолжает идти в зоне вылета.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Каштанов, 7; 0:2 – Юшин, 41; 0:3 – Ранджелович, 62; 0:4 – Мишкич, 65; 1:4 – Баринов, 90+2; 2:4 – Игнатьев, 90+3.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев (Мампасси, 70), Едвай, Тикнизян, Марадишвили (Игнатьев, 65), Карпукас, Миранчук (Баринов, 37), Керк (Митай, 47), Изидор, Педро Габриэл (Живоглядов, 65).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев (Кулаков, 63), Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе (Сунгатуллин, 78), Юшин (Урунов, 70), Каштанов (Влут, 63), Ранджелович (Железнов, 70).

Предупреждения: нет – Бевеев, 57; Сиссе, 73.

Удаления: Ненахов, 13 – Сунгатуллин, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал
Комментарии (17)
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PAREVG.
1664647019
Здипец всему.
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Ill Ich
1664647199
Дружной интернациональной тренерской бригаде на выход? Думаю, уже пора. Ну и супер-менеджера Цорна отправить в этом же направлении.
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Skull_Boy
1664647215
Баринов сидит в запасе, а тем временем бестолковый Миранчук выходи в старте, который кроме как бить пенки больше ничего и не умеет, немчуре пора выдать чемоданы и на вокзал
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docndoc
1664647382
Да уж... Как в той песне: "Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать..." Два гола в концовке ничего не значат, последняя конвульсия..
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qawzsexdr
1664647406
Паравозы идут под откос
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aubergine
1664647427
Локомотив по-человечески жалко. Призвали "сомнительных" варягов, а толку никакого. Сегодня на самом деле было видно как паровоз идёт под откос. Болелам Локо терпения, болел Урала с победой.
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derrik2000
1664647489
На последних минутах матча Локомотив в прекрасном стиле забил два чудесных гола в ворота Урала! ))) А если серьёзно, то после кубкового матча я думал, что Локо наконец-то оттолкнулся от дна. Зря думал. Снизу настойчиво стучат... А Цорн и подельнички дерибанят, дерибанят, дерибанят... ((
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mihail200606
1664649818
Неужели только шпалыч может что-то из локо делать путевое...
Ответить
R_a_i_n
1664650240
Цорн, Цорн, Цорн... гуляет патла по клубам и топит их!
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шахта Заполярная
1664652622
Локо превращается в пятое московское колесо времен СССР.
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