«Вообще, это желтая, причем в данном случае вторая». Экс-судья Федотов – о Сычевом, который сделал предложение девушке после гола

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал момент в матче 11-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи».

Владимир Сычевой реализовал пенальти на 44-й минуте.

После гола футболист подбежал к трибуне, встал на колено и сделал предложение своей девушке.

Ему грозило второе предупреждение за затяжку времени.

«Если рассуждать по-человечески и сравнивать с Казарцевым, который показал Соболеву жeлтую за снятую футболку после смерти мамы, то Любимов поступил правильно.

Такие ситуации оговариваются на предматчевом совещании, и все были в курсе планов Сычевого. Но никто не думал, что у него к этому моменту уже будет жeлтая карточка. Был явно разработан красивый сценарий, но что-то пошло не по плану.

Была договорeнность с судьями, и она видна: человек забивает 11-метровый, бежит к своим друзьям-братьям, хлопает по ладошкам, направляется в нужную сторону, куда приходит его возлюбленная, и дарит ей цветы.

Вообще, это жeлтая, причeм в данном случае вторая. Выход за пределы поля без разрешения судьи, затягивание игры, неспортивное поведение – здесь можно долго перечислять.

По сценарию Сычевому не надо было показывать жeлтую в первом тайме – тогда бы никто не говорил об удалении. Но первая карточка вообще не обсуждается, там всe чeтко.

Двоякое впечатление, хотя это Любимов – ничего необычного», – сказал Федотов.