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    Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

    В 11-м туре РПЛ «Оренбург» принимал «Сочи». И за первый тайм «Оренбург» сотворил настоящую сенсацию – забил три:

    • 3-я минута – гол Тимура Аюпова;
    • 21-я минута – гол Габриэля Флорентина;
    • 44-я минута – гол с пенальти Владимира Сычевого.

    Главный хайлайт произошел уже во время празднования гола Сычевого. Сначала он обнялся с одноклубниками, потом подбежал к трибуне, где получил букет цветов от сотрудников клуба и ждал девушку. После этого Сычевой встал на колено и сделал ей предложение – она согласилась.

    Вот повтор момента:

    Фиксируем в фото:

    На тот момент у Сычевого была желтая карточка – и за затяжку времени он вполне мог получить вторую. Но арбитр Артем Любимов только сказал ему что-то и не предупредил во второй раз.

    Да, у Сычевого определенно отличный сезон. В 9 матчах он уже забил 6 мячей. А сейчас – такой эпизод в жизни.

    Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч Премьер»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1434

      jek718875 1 час назад

      Будет,что в старости вспомнить

      1
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      Рейтинг: +12

      smialles 1159 1 час назад

      Красиво,молодчина !

      2
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      Рейтинг: +5282

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      приятный и позитивный момент на фоне последних событий! Оренбург - красавцы! неожиданно 4-0 уже...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      НикКин 2 часа назад

      Самый дебильный поступок больше же места нет где сделать предложение как только на стадионе Идиот этим все сказано

      1
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      Рейтинг: +1113

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Молодец паря!

      2
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      Рейтинг: +50490

      MaxRnD 2 часа назад

      Могли ведь и удалить, но понты дороже денег

      2
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      Рейтинг: +6661

      sochi-2013 > MaxRnD 2 часа назад

      Детский сад. Судью подставил.

      5
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      Рейтинг: +1318

      balam > MaxRnD 1 час назад

      судья тоже человек.хотя вонь поднимется

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