Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

В 11-м туре РПЛ «Оренбург» принимал «Сочи». И за первый тайм «Оренбург» сотворил настоящую сенсацию – забил три:

3-я минута – гол Тимура Аюпова;

21-я минута – гол Габриэля Флорентина;

44-я минута – гол с пенальти Владимира Сычевого.

Главный хайлайт произошел уже во время празднования гола Сычевого. Сначала он обнялся с одноклубниками, потом подбежал к трибуне, где получил букет цветов от сотрудников клуба и ждал девушку. После этого Сычевой встал на колено и сделал ей предложение – она согласилась.

Вот повтор момента:

Фиксируем в фото:

На тот момент у Сычевого была желтая карточка – и за затяжку времени он вполне мог получить вторую. Но арбитр Артем Любимов только сказал ему что-то и не предупредил во второй раз.

Да, у Сычевого определенно отличный сезон. В 9 матчах он уже забил 6 мячей. А сейчас – такой эпизод в жизни.

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч Премьер»