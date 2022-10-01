Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

В 11-м туре РПЛ «Оренбург» принимал «Сочи». И за первый тайм «Оренбург» сотворил настоящую сенсацию – забил три:

3-я минута – гол Тимура Аюпова;

21-я минута – гол Габриэля Флорентина;

44-я минута – гол с пенальти Владимира Сычевого.

Главный хайлайт произошел уже во время празднования гола Сычевого. Сначала он обнялся с одноклубниками, потом подбежал к трибуне, где получил букет цветов от сотрудников клуба и ждал девушку. После этого Сычевой встал на колено и сделал ей предложение – она согласилась.

Вот повтор момента:

Фиксируем в фото:

На тот момент у Сычевого была желтая карточка – и за затяжку времени он вполне мог получить вторую. Но арбитр Артем Любимов только сказал ему что-то и не предупредил во второй раз.

У Сычевого определенно отличный сезон. В 9 матчах он уже забил 6 мячей. А сейчас – такой эпизод в жизни. После матча он говорил: «Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро. Как все организовывали? Организация длилась один день».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал:

«Да мы сами в шоке! Представляете, какие креативные футболисты играют у нас в «Оренбурге»? Сейчас поздравим футболистов с победой, а Сычевого, отдельно, с важным событием в его жизни».

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч Премьер»