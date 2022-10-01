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  • Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

Самый милый момент сезона РПЛ: игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола – и она сказала «да»

1 октября 2022, 15:12
11

В 11-м туре РПЛ «Оренбург» принимал «Сочи». И за первый тайм «Оренбург» сотворил настоящую сенсацию – забил три:

  • 3-я минута – гол Тимура Аюпова;
  • 21-я минута – гол Габриэля Флорентина;
  • 44-я минута – гол с пенальти Владимира Сычевого.

Главный хайлайт произошел уже во время празднования гола Сычевого. Сначала он обнялся с одноклубниками, потом подбежал к трибуне, где получил букет цветов от сотрудников клуба и ждал девушку. После этого Сычевой встал на колено и сделал ей предложение – она согласилась.

Вот повтор момента:

Фиксируем в фото:

На тот момент у Сычевого была желтая карточка – и за затяжку времени он вполне мог получить вторую. Но арбитр Артем Любимов только сказал ему что-то и не предупредил во второй раз.

У Сычевого определенно отличный сезон. В 9 матчах он уже забил 6 мячей. А сейчас – такой эпизод в жизни. После матча он говорил: «Не сказать, что давно планировал. Пару дней назад сделал этот выбор. Понял, что хочу быть с этим человеком. Все. Это было очень быстро. Как все организовывали? Организация длилась один день».

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал:

«Да мы сами в шоке! Представляете, какие креативные футболисты играют у нас в «Оренбурге»? Сейчас поздравим футболистов с победой, а Сычевого, отдельно, с важным событием в его жизни».

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч Премьер»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Оренбург Сочи Писарский Владимир
Комментарии (11)
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НикКин
1664627218
Самый дебильный поступок больше же места нет где сделать предложение как только на стадионе Идиот этим все сказано
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житель СПб
1664637742
Поздравляю! Молодец!
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Bozigit
1664644067
Если не сам футбол, то все остальное новое из России. Радует)
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Bozigit
1664644094
К стати поздравляю)
Ответить
Марк Аврелий!
1664725683
ПОНТ! ПОНТ! ПОНТ!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1664794029
Сначала они очень громко делают предложения, а потом ещё громче разводятся...
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Bozigit
1665064037
Судью обязательно нужно пригласить на свадьбу! Такой праздник не испортил)
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