Каррера: «Спартак» способен бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера верит в чемпионские перспективы команды.
«Безусловно, вчерашняя крупная победа над «Зенитом» доказала, что «Спартак» способен бороться и за чемпионство в РПЛ. Теперь нужно повторить результат игры Кубка в чемпионате. Желаю удачи «Спартаку», – сказал Каррера.
- «Спартак» выиграл все 3 матча в текущем розыгрыше Кубка России.
- Вчера команда дома разгромила «Зенит» – 3:0.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте, отставая от лидера на 7 очков.
Источник: «РБ Спорт»