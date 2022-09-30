Каррера: «Спартак» способен бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера верит в чемпионские перспективы команды.

«Безусловно, вчерашняя крупная победа над «Зенитом» доказала, что «Спартак» способен бороться и за чемпионство в РПЛ. Теперь нужно повторить результат игры Кубка в чемпионате. Желаю удачи «Спартаку», – сказал Каррера.