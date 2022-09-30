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    Умяров рассказал, приходили ли в «Спартак» повестки в военкомат

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о частичной мобилизации в России.

    — Футбол — единственное, что сейчас немного спасает. Что означают слова «последние события»? Ну вы же сами все понимаете, все накладывается. Как отвлекаться? Семья, футбол.

    Атмосфера в команде? Мы стараемся быть на позитиве. Понятно, что все читают новости, все в курсе, но мы стараемся передавать друг другу только положительные эмоции.

    Да, это круто, что мы обыграли «Зенит». Эмоции есть, но все равно сейчас выйдешь со стадиона и такое состояние... Понимаю, что в любом случае мысли будут.

    — Приходили в «Спартаке» кому-то повестки?

    — Нет, вроде.

    — А знакомым, близким? Баринов говорил, что у кого есть такая история, очень давит.

    — Ну да, есть знакомый. Пообщаться не успел. Почему? Потому что сразу же забрали. Что дальше? Ну вы же сами понимаете. Забрали, сейчас обучение проходит, наверное, я не знаю, связи нет лично со мной, это не прям близкий знакомый.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов.
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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