Умяров рассказал, приходили ли в «Спартак» повестки в военкомат

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о частичной мобилизации в России.

— Футбол — единственное, что сейчас немного спасает. Что означают слова «последние события»? Ну вы же сами все понимаете, все накладывается. Как отвлекаться? Семья, футбол.

Атмосфера в команде? Мы стараемся быть на позитиве. Понятно, что все читают новости, все в курсе, но мы стараемся передавать друг другу только положительные эмоции.

Да, это круто, что мы обыграли «Зенит». Эмоции есть, но все равно сейчас выйдешь со стадиона и такое состояние... Понимаю, что в любом случае мысли будут.

— Приходили в «Спартаке» кому-то повестки?

— Нет, вроде.

— А знакомым, близким? Баринов говорил, что у кого есть такая история, очень давит.

— Ну да, есть знакомый. Пообщаться не успел. Почему? Потому что сразу же забрали. Что дальше? Ну вы же сами понимаете. Забрали, сейчас обучение проходит, наверное, я не знаю, связи нет лично со мной, это не прям близкий знакомый.