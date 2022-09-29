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    Кубок России. «Ахмат» одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря дублю воспитанника ЦСКА

    «Ахмат» победил «Ростов» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

    Грозненский клуб проигрывал к 73-й минуте, но смог победить благодаря дублю воспитанника ЦСКА Ивана Олейникова.

    «Ахмат» поднялся на первое место в группе С, «Ростов» опустился на вторую строчку. У обеих команд по шесть очков после трех туров.

    Россия. Кубок. 3-й тур. Группа C

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тугарев (с пенальти), 59; 1:1 – Олейников (с пенальти), 73; 2:1 – Олейников, 79; 3:1 – Конате, 88.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +220

      FCSpartakM 54 минуты назад

      Ростов мобилизировал пенальти

      0
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      Рейтинг: +19914

      derrik2000 1 час назад

      Усё справедливо.
      Без ведущих игроков Ростов был не очень, точнее "очень не".
      Хотя забить с игры и у него моменты были, но Ахмат намного лучше выглядел.
      Ташуев с заменами угадал.
      А 3-й гол, так просто можно в учебник по футболу!

      0
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      Рейтинг: +1973

      nominum 1 час назад

      Проиграли по делу. Потренировали второй состав. Хорошо, что Песьякова не травмировали. Он ещё в Питере пригодится, хоть я и не верю в хороший результат. Сыграли бы достойно.

      2
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      Рейтинг: +149

      Эном айс 1 час назад

      Ну, если Байрамян, Комличенко на лавке,да ещё Уткин с пол-игры отдыхать..
      Всё понятно.
      Валера мечтой задался уехать из Питера на щите. Что вряд ли.

      6
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      Рейтинг: +50478

      MaxRnD > Эном айс 26 минут назад

      Из основы также не было Максименко, Чернова и Полоза

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