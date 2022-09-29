Кубок России. «Ахмат» одержал волевую победу над «Ростовом» благодаря дублю воспитанника ЦСКА

«Ахмат» победил «Ростов» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Грозненский клуб проигрывал к 73-й минуте, но смог победить благодаря дублю воспитанника ЦСКА Ивана Олейникова.

«Ахмат» поднялся на первое место в группе С, «Ростов» опустился на вторую строчку. У обеих команд по шесть очков после трех туров.

Россия. Кубок. 3-й тур. Группа C

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тугарев (с пенальти), 59; 1:1 – Олейников (с пенальти), 73; 2:1 – Олейников, 79; 3:1 – Конате, 88.

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