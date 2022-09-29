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    Нобоа – о мобилизации в России: «Страшно. Тяжелое время. Переживаю каждый день»

    Полузащитник «Сочи» Кристан Нобоа прокомментировал введение частичной мобилизации в России.

    «Сейчас тяжeлое время для меня и моей семьи – мы не знаем, что делать. Мы разговаривали с тренером: что происходит, какая ситуация, что можем делать. Пока играем.

    У меня есть контракт – я не могу просто так уехать домой. Конечно, страшно. Как с этим жить? Переживаю каждый день. Каждый раз спрашиваю у тренера и руководства про ситуацию. Всe спрашиваю», – сказал Нобоа.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Повестки уже получили несколько бывших российских футболистов (например, Динияр Билялетдинов).
    • То же самое касается других видов спорта.

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    Источник: «Чемпионат»

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