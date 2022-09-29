Адиев рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности возвращения в клубный футбол.

«У меня точного решения нет, всe возможно. Конечно, мне хочется больших вызовов, я к ним готов.

Ко мне есть интерес со стороны некоторых клубов, поэтому возможно, что я вернусь к клубной работе. Время у меня ещe есть.

Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов.

Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», – сказал 45-летний специалист.