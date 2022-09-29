Адиев рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности возвращения в клубный футбол.
«У меня точного решения нет, всe возможно. Конечно, мне хочется больших вызовов, я к ним готов.
Ко мне есть интерес со стороны некоторых клубов, поэтому возможно, что я вернусь к клубной работе. Время у меня ещe есть.
Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов.
Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», – сказал 45-летний специалист.
Источник: «Чемпионат»