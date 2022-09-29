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    Адиев рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о возможности возвращения в клубный футбол.

    «У меня точного решения нет, всe возможно. Конечно, мне хочется больших вызовов, я к ним готов.

    Ко мне есть интерес со стороны некоторых клубов, поэтому возможно, что я вернусь к клубной работе. Время у меня ещe есть.

    Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляет ряд российских клубов.

    Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока», – сказал 45-летний специалист.

    • Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле.
    • До этого он тренировал «Шахтер» из Караганды.
    • Наиболее известен по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5914

      Беспонтий 39 минут назад

      да это вряд ли
      после стенаний из за бугра то
      ну может всё дипломатично как всегда
      ба бах и да
      в России вдруг
      Person_non_Grata)

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