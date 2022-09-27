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    48-летний игрок «Динамо» и сборной России Гришин получил повестку в военкомат

    Бывший полузащитник «Динамо», «Шинника» и «Анжи» Сергей Гришин попал под частичную мобилизацию.

    «Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации.

    Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать.

    Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов.

    Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.

    • Экс-футболисту сейчас 48 лет.
    • Он закончил карьеру в 2005 году.
    • В 1997-м Грищин провел 3 матча за сборную России и забил 1 гол.

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    Источник: «Известия»

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    27.09.2022 16:59
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