48-летний игрок «Динамо» и сборной России Гришин получил повестку в военкомат

Бывший полузащитник «Динамо», «Шинника» и «Анжи» Сергей Гришин попал под частичную мобилизацию.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации.

Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать.

Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов.

Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.