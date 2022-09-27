48-летний игрок «Динамо» и сборной России Гришин получил повестку в военкомат

Бывший полузащитник «Динамо», «Шинника» и «Анжи» Сергей Гришин попал под частичную мобилизацию.
«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации.
Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать.
Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов.
Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.
- Экс-футболисту сейчас 48 лет.
- Он закончил карьеру в 2005 году.
- В 1997-м Грищин провел 3 матча за сборную России и забил 1 гол.
Источник: «Известия»