Энрике – о матче с Португалией: «У них игроки лучше, чем у Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Португалией в Лиге наций.
«Что касается Испании, то сегодня у Португалии игроки лучше, чем у нас. Их футболисты выступают в Премьер-лиге, Примере и других чемпионатов. Они экспортируют много игроков, это очень интересно. Я надеюсь, что обе команды проявят себя на чемпионате мира», – цитирует Энрике AS.
- Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
- В 6-м туре команды определят победителя группы в очной встрече.
- Победитель группы сыграет в «финале четырех».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 мск.
Источник: «Матч ТВ»