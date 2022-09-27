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    Энрике – о матче с Португалией: «У них игроки лучше, чем у Испании»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Португалией в Лиге наций.

    «Что касается Испании, то сегодня у Португалии игроки лучше, чем у нас. Их футболисты выступают в Премьер-лиге, Примере и других чемпионатов. Они экспортируют много игроков, это очень интересно. Я надеюсь, что обе команды проявят себя на чемпионате мира», – цитирует Энрике AS.

    • Испанцы отстают от Португалии на 2 очка.
    • В 6-м туре команды определят победителя группы в очной встрече.
    • Победитель группы сыграет в «финале четырех».
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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