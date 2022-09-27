Энрике – о матче с Португалией: «У них игроки лучше, чем у Испании»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с Португалией в Лиге наций.

«Что касается Испании, то сегодня у Португалии игроки лучше, чем у нас. Их футболисты выступают в Премьер-лиге, Примере и других чемпионатов. Они экспортируют много игроков, это очень интересно. Я надеюсь, что обе команды проявят себя на чемпионате мира», – цитирует Энрике AS.