Тихонов рассказал о службе в армии

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил о периоде в армии и ответил, кто его уговорил вернуться в футбол после службы.

«Армия у меня два года была. Полгода я пробыл в Красноярске в учебке на сержанта, а потом оттуда в тайгу десять часов на поезде. Охранял зону, без футбола и всего.

Мне говорили: Андрей, давай тебе сделаем так, чтобы в армию не идти. Я говорил: не‑не, нормальный парень должен идти в армию.

Тогда не получилось футбольной армии, два года я без футбола. Представляете, зима -45. Там постоянно холодно. Зона, вышки, ответственность.

После армии искал профессию, даже крышу битумом делали. Раньше не зазорно заниматься было любой профессией, чтобы обеспечивать семью, продукты и все остальное. Сейчас иди, заставь нашу молодежь.

Будущая жена говорила: «Андрей, возвращайся в футбол, что ты еще умеешь делать? Ты играл, столько лет в футболе». Пошел в футбол и попал в «Спартак».

Первое время в «Спартаке» был страх, когда ты приезжаешь на базу, где люди чемпионы, тренируются, выходишь в непонятных трусах и носках, кто‑то прикалывается...

Если я умел обыгрывать, то за десять дней совсем разучился. Там нужно было быстро решения принимать, и еще по лапам дают, если начнешь возить, образно говоря.

У меня характер был, я присматривался, кто и что из себя представляет», – рассказал Тихонов.