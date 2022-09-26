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    Мостовой: «Неприемлемо, что Карпин тренирует сборную России и «Ростов». Сейчас любой может руководить сборной»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Валерий Карпин не должен совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

    «В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной — это вообще несопоставимо.

    Приведу один пример. Перед чемпионатом мира — 2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом — через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.

    Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», — сказал Мостовой.

    • Контракт тренера со сборной истекает в декабре.
    • Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года.
    • Россию отстранили от Евро-2024.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17123

      paracetamol 11 минут назад

      2 зарплаты лучше чем одна! Чего непонятно-то?

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