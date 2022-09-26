Мостовой: «Неприемлемо, что Карпин тренирует сборную России и «Ростов». Сейчас любой может руководить сборной»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что Валерий Карпин не должен совмещать работу в национальной команде и «Ростове».

«В европейских футбольных странах нет такого прецедента, чтобы тренер работал и в клубе, и в сборной — это вообще несопоставимо.

Приведу один пример. Перед чемпионатом мира — 2018 в сборной Испании узнали, что Лопетеги подписал контракт с клубом — через два часа его убрали. Просто потому, что это неприемлемо.

Здесь мы снова выступаем единоличниками. В огромной стране такое неприемлемо. Что касается продления, то мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», — сказал Мостовой.