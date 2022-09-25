«Победа есть победа». Даниил Уткин – о матче против Киргизии

Полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал исход товарищеского матча против Киргизии (2:1). Он забил победный мяч.

«В первом тайме со скамейки запасных игра смотрелась тяжело, потому что половину было не видно. Там такая скамейка… Всe перегораживает. Во втором тайме с поля уже было всe видно. Правда, пару раз меня ослепили эти фонари.

Выиграли – хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол. Но победа есть победа.

Зряче ли я бил в эпизоде с голом? Нет, я просто бил. Атмосфера на трибунах была хорошая, полный стадион всегда радует футболистов. Хотим играть, при таком количестве болельщиков есть мотивация», – сказал Уткин.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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