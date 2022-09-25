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    Экс-зенитовец Лепехин: «Может, это поколение сборной России будет смотреть официальные матчи только в старости по телевизору»

    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин не понимает, зачем сборная России проводит товарищеские матчи.

    «Какой смысл проводить такие игры, как накануне с Киргизией (2:1)? Пусть РФС нам объяснит. Может, они знают, что сборную вернут в официальные турниры условно через год? Ведь может так произойти, что это поколение именно официальные матчи сборной будет смотреть лишь в старости по телевизору.

    Те же Михаил Кержаков и Антон Шунин, они ведь, скорее всего, уже в официальных матчах и не сыграют, обоим за тридцать. Когда нас разбанят, то сколько им уже будет?» – сказал Лепехин.

    • Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.
    • ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров.
    • Лепехин выигрывал с «Зенитом» Кубок России.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «РБ Спорт»

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