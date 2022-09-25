Экс-зенитовец Лепехин: «Может, это поколение сборной России будет смотреть официальные матчи только в старости по телевизору»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин не понимает, зачем сборная России проводит товарищеские матчи.

«Какой смысл проводить такие игры, как накануне с Киргизией (2:1)? Пусть РФС нам объяснит. Может, они знают, что сборную вернут в официальные турниры условно через год? Ведь может так произойти, что это поколение именно официальные матчи сборной будет смотреть лишь в старости по телевизору.

Те же Михаил Кержаков и Антон Шунин, они ведь, скорее всего, уже в официальных матчах и не сыграют, обоим за тридцать. Когда нас разбанят, то сколько им уже будет?» – сказал Лепехин.

Россия вырвала победу над Киргизией на 89-й минуте.

ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров.

Лепехин выигрывал с «Зенитом» Кубок России.

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев