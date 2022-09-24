Егор Пруцев летом отказал «Спартаку» и ЦСКА ради перехода в «Црвену Звезду»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, в какие клубы его приглашали во время летнего трансферного окна.

– Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?

– Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

– Какой был настрой?

– Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание.

Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому.

– Из-за нынешней ситуации?

– Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.

– Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?

– Ну да. Почему отказался? Мое желание.