Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Егор Пруцев летом отказал «Спартаку» и ЦСКА ради перехода в «Црвену Звезду»

Егор Пруцев летом отказал «Спартаку» и ЦСКА ради перехода в «Црвену Звезду»

24 сентября 2022, 15:51
1

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, в какие клубы его приглашали во время летнего трансферного окна.

– Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?

– Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

– Какой был настрой?

– Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание.

Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому.

– Из-за нынешней ситуации?

– Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.

– Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?

– Ну да. Почему отказался? Мое желание.

  • В августе 19-летний футболист перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи».
  • Сербский клуб заплатил за новичка 900 тысяч евро.
  • Россиянин заключил контракт до 2026 года.

Еще по теме:
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1 12
Пруцев перешел во французский клуб 8
Российский игрок может перейти в французский клуб 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Европа Црвена Звезда Сочи Спартак ЦСКА Пруцев Егор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1664024855
Скорее просто захотел сменить обстановку....ну чё, правильно, в чемпионате водокачки ещё неизвестно сколько вариться придётся
Ответить
Главные новости
Мнение Бубнова о трансфере Головина в «Зенит»
08:39
«Монако» принял решение по Головину на фоне возможного трансфера в «Зенит»
08:34
У ЦСКА не получилось продать Гонду: подробности
08:27
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
6
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
5
Все новости
Все новости
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
08:15
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
7
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
4
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
2
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
1
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
Вчера, 18:59
13
ЦСКА продлил контракт с защитником
Вчера, 18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
Вчера, 18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
Вчера, 18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
Вчера, 17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Вчера, 17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Вчера, 17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
Вчера, 17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
Вчера, 16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
Вчера, 16:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+