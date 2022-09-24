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    Егор Пруцев летом отказал «Спартаку» и ЦСКА ради перехода в «Црвену Звезду»

    Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, в какие клубы его приглашали во время летнего трансферного окна.

    – Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?

    – Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.

    – Какой был настрой?

    – Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание.

    Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому.

    – Из-за нынешней ситуации?

    – Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.

    – Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?

    – Ну да. Почему отказался? Мое желание.

    • В августе 19-летний футболист перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи».
    • Сербский клуб заплатил за новичка 900 тысяч евро.
    • Россиянин заключил контракт до 2026 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +700

      Красногвардейчик 1 час назад

      Скорее просто захотел сменить обстановку....ну чё, правильно, в чемпионате водокачки ещё неизвестно сколько вариться придётся

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