Егор Пруцев летом отказал «Спартаку» и ЦСКА ради перехода в «Црвену Звезду»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев рассказал, в какие клубы его приглашали во время летнего трансферного окна.
– Как у тебя появился вариант с «Црвеной Звездой»?
– Точно знаю, скаут приезжал на игру «Нефтехимика», когда я там играл весной. Там и заметили. Поэтому и получилось.
– Какой был настрой?
– Хотел уехать в Европу. У меня было такое желание.
Почему? Да не знаю. Раньше была мечта играть в РПЛ, а сейчас время прошло и немного повзрослел, решил по-другому.
– Из-за нынешней ситуации?
– Нет, моя личная инициатива. Почему не РПЛ? Я поменялся и захотел так.
– Говорили, что ЦСКА и «Спартак» тебя хотели. Связывались с тобой летом?
– Ну да. Почему отказался? Мое желание.
- В августе 19-летний футболист перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи».
- Сербский клуб заплатил за новичка 900 тысяч евро.
- Россиянин заключил контракт до 2026 года.
Источник: Sport24