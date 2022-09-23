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    Галактионов сравнил уровень футболистов в «Пари НН» и молодежной сборной России

    Главный тренер «Пари НН» и молодeжной сборной России Михаил Галактионов высказался об уровне игроков обеих команд.

    – Вы сказали об игровой идее для сборной. В чем она для вас заключается и насколько пересекается с тем, что вы прививаете в клубе?

    – Направление плюс‑минус схоже. Это агрессивная игра, когда мы на мяче агрессивны, когда мы им владеем, когда мы стараемся действовать сбалансированно.

    Иногда получается, иногда – не совсем. Но игровая схема плюс‑минус сопоставима. Понятно, что уровень исполнения может разниться. Нам хочется не отходить от своей игровой философии, но и добиваться результата.

    – Где уровень исполнения выше: в клубе или сборной?

    – Не хочется сравнивать. Есть свои плюсы и свои минусы. Здесь собраны лучшие футболисты страны в своей возрастной категории.

    Клуб – немножко другое, там есть каждодневная работа и есть детальная возможность улучшать игровые компоненты в каждодневном режиме.

    • Галактионов возглавил «Пари НН» в июне 2022 года.
    • Молодежку он тренирует с декабря 2018-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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