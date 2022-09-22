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    Соломатин рассказал, что капитан «Спартака» Джикия думает об Абаскале

    Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    — Уход Леонида Федуна пойдет «Спартаку» на пользу?

    — Понятия не имею. Мне, как болельщику ЦСКА, спартаковские проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно. Ее ярких высказываний уже не хватает.

    Ну и с тренером там в кои-то веки угадали. Многие скептически восприняли назначение Абаскаля. Но при нем команда прибавляет на глазах. Особенно молодежь: Литвинов, Денисов, Игнатов, Мелешин. Чувствуется, сейчас в «Спартаке» настоящий коллектив, а не набор футболистов.

    Володя Кулешов, мой ассистент в «Роме», дружит с Джикией. Недавно пересеклись на футболе, Георгий с теплотой отзывался об Абаскале: «Тренировки очень интересные. Хочется работать, добиваться результата. Нет такого, что едешь на базу как на каторгу...»

    Когда капитан произносит подобные слова в неформальной беседе, это говорит о том, что команда на правильном пути.

    • Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7492

      nik55 15 минут назад

      трепло ты и твои друзья

      0
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      Рейтинг: +5518

      ySS 1 час назад

      Всегда было интересно узнать, что думают бывшие сивки-бурки о Спартаке)

      1
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      Рейтинг: +23261

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Интересные тренировки - это не результат. Если Джикия хвалит эти тренировки, а сам находится в полуразобранном состоянии - это большой вопрос. Да и вцелом, пока почти нет признаков, что Абаскаль умеет работать вдолгую. За тренером надо было ехать не в Испанию, а в Ростов. (Жаль меня не спросили.))) )

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      Рейтинг: +19867

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только, вот, в Ростов не нужно категорически.

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      Рейтинг: +23261

      DOCTOR PENALTY > derrik2000 42 минуты назад

      Почему так?

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      Рейтинг: +19867

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Валера - истерик по характеру.
      Думаю, что и Вы это видели, когда он тренировал Спартак.
      Все эти плоские шутки. никому не нужные "спитчи" послематчевые...
      И игра Спартака была такая же "истеричная" при нём.
      ТАКОЙ тренер не может тренировать команду, которая из года в год должна претендовать не только на звание чемпиона страны.
      Его удел - готовить молодых игроков в периферийной команде.
      С этим он в Ростове прекрасно справляется.
      На ЭТО тоже талант нужен.

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      Рейтинг: +202

      Avitaminoz 2 часа назад

      Ну наверное у Соломатина нет понятия что такое, неформальная беседа. Или оно у него какое то искажённое, раз всё разболтал как бабка у подъезда.

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      Рейтинг: +695

      Fju-2 > Avitaminoz 44 минуты назад

      У меня видимо тоже искаженное понятие.
      Думаю неформальная беседа - это когда собеседники не особо задумываются над формулировкой своих мыслей, относятся к разговору легко, не стеснены рамками этикета, т.к. например состоят в хороших отношениях. И не так важно, что собеседник раскрыл детали разговора третьим лицам.
      Вот если бы речь шла о приватной беседе, тогда бы упрёк, в разглашении был понятен.

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