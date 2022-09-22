Соломатин рассказал, что капитан «Спартака» Джикия думает об Абаскале

Экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

— Уход Леонида Федуна пойдет «Спартаку» на пользу?

— Понятия не имею. Мне, как болельщику ЦСКА, спартаковские проблемы по барабану. Вот без Заремы будет скучно. Ее ярких высказываний уже не хватает.

Ну и с тренером там в кои-то веки угадали. Многие скептически восприняли назначение Абаскаля. Но при нем команда прибавляет на глазах. Особенно молодежь: Литвинов, Денисов, Игнатов, Мелешин. Чувствуется, сейчас в «Спартаке» настоящий коллектив, а не набор футболистов.

Володя Кулешов, мой ассистент в «Роме», дружит с Джикией. Недавно пересеклись на футболе, Георгий с теплотой отзывался об Абаскале: «Тренировки очень интересные. Хочется работать, добиваться результата. Нет такого, что едешь на базу как на каторгу...»

Когда капитан произносит подобные слова в неформальной беседе, это говорит о том, что команда на правильном пути.