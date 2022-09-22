Ташуев объяснил, почему возглавил «Ахмат»

Новый главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал свое назначение в грозненский клуб.

«Для меня вернуться домой — мечта и честь. У меня внутри драйв, жду чего-то хорошего. Хотелось бы сделать что-то большое и оставить след. Главное, чтобы был хороший клуб, чтобы был успех.

За «Ахматом» я всегда следил, потому что изучаю футбол и переживаю за команду. Понимание состава есть, есть понимание того, как выстраивать игру. Самое главное — нужно много работать», – сказал Ташуев.