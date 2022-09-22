Галактионов прокомментировал разгромную победу молодежной сборной России над Белоруссией

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги выигранного товарищеского матча с Белоруссией.

Россияне разгромили соперника со счетом 6:1.

Команда провела вторую игру в 2022 году. Первой была встреча с главной сборной в марте.

– От чего отталкивались при выборе стартового состава на матч?

– Отталкивались, в первую очередь, от состояния футболистов – кто сыграл чуть раньше в матчах Премьер-лиги, кто-то больше, кто меньше. Также хотели увидеть определенные клубные взаимодействия.

– Если подводить итог матчу, то каким он получился?

– Мы владели преимуществом в первом тайме, но свои моменты не реализовали. Вторые 45 минут получились ещe более уверенными: ребята увеличили темп игры, быстроту движения мяча.

Самое главное – ещe больше появилась мысль в игре и качество, которое воплотилось в положительный результат.

– По сути, два тайма сыграли два разных состава. Почему?

– Мы сразу для себя решили, что все ребята должны получить игровую практику, чтобы дозировать еe и чтобы все вернулись здоровыми в расположение клубов, новички смогли почувствовать атмосферу сборной, атмосферу международного матча, пусть и товарищеского. Это очень важно.