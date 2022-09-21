Агент Тюкавина: «Костя, в отличие от некоторых, с уважением относится к молодежной сборной»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста за молодежную сборную России в товарищеской встрече против Белоруссии (6:1).

«Нормально оценю игру Тюкавина, он нападающий и выходит на каждую игру, как киллер, и его задача забить. У Кости глаза горят, и, в отличие от некоторых, он с уважением относится к молодежной сборной. Некоторые не хотели ехать играть за молодежную национальную команду, потому что считали, что уже переросли ее, но Тюкавин ни на секунду не сомневался в выборе и всегда был готов приехать и отдаться на поле за сборную.

Гол он забил в своем стиле. Костя игрок касания, ему не надо кому-то 20 раз мяч между ног прикидывать. Он игрок нападающий европейского типа. Команда вместе с Тюкавиным прибавляет в реализации», – сказал Сафонов.