Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Тюкавина: «Костя, в отличие от некоторых, с уважением относится к молодежной сборной»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, оценил игру футболиста за молодежную сборную России в товарищеской встрече против Белоруссии (6:1).

    «Нормально оценю игру Тюкавина, он нападающий и выходит на каждую игру, как киллер, и его задача забить. У Кости глаза горят, и, в отличие от некоторых, он с уважением относится к молодежной сборной. Некоторые не хотели ехать играть за молодежную национальную команду, потому что считали, что уже переросли ее, но Тюкавин ни на секунду не сомневался в выборе и всегда был готов приехать и отдаться на поле за сборную.

    Гол он забил в своем стиле. Костя игрок касания, ему не надо кому-то 20 раз мяч между ног прикидывать. Он игрок нападающий европейского типа. Команда вместе с Тюкавиным прибавляет в реализации», – сказал Сафонов.

    • Тюкавин забил 1-й гол России.
    • 20-летний Тюкавин стоит 7 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Тюкавин провел 9 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.

    Новости по теме
    Агент Тюкавина рассказал о реакции форварда на непопадание в состав сборной России 2
    Агент: «Тюкавин забил «Спартаку» и дальше покатит» 1
    Когда Тюкавин забивает, «Динамо» не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал «Спартак» 6
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11