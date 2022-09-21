Вилков: «Макарову мало двух матчей дисквалификации»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал двухматчевую дисквалификацию полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

– Зная Макарова, ему мало двух матчей. Парень сложный для всех арбитров. Постоянно чем-то недоволен и провоцирует игроков другой команды. Два матча – адекватная дисквалификация. Можно было добавить.

– Как вы думаете, Макаров перевоспитается за два пропущенных матча или может еще больше озлобиться на судей?

– По крайней мере, он посидит и подумает.

– Вы бы на месте бокового арбитра что ответили Макарову на его предложение: «Я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз»?

– Ждал бы по почте билеты.

– Вы считаете, что такая фраза – это неуважение к арбитру и заслуживает дисквалификации?

– Естественно. Это абсолютное неуважение к профессии арбитра. Считаю, что ребята – молодцы, отметили это в протоколе. У Макарова же не было карточки?

– Нет. После матча Макаров шел в подтрибунном помещении, его слова попали в СМИ, а потом дошли до КДК РФС.

– Отлично. Это хороший повод, чтобы футболисты немного прикрыли свои ротики.