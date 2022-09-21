Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вилков: «Макарову мало двух матчей дисквалификации»

    Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков прокомментировал двухматчевую дисквалификацию полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

    – Зная Макарова, ему мало двух матчей. Парень сложный для всех арбитров. Постоянно чем-то недоволен и провоцирует игроков другой команды. Два матча – адекватная дисквалификация. Можно было добавить.

    – Как вы думаете, Макаров перевоспитается за два пропущенных матча или может еще больше озлобиться на судей?

    – По крайней мере, он посидит и подумает.

    – Вы бы на месте бокового арбитра что ответили Макарову на его предложение: «Я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз»?

    – Ждал бы по почте билеты.

    – Вы считаете, что такая фраза – это неуважение к арбитру и заслуживает дисквалификации?

    – Естественно. Это абсолютное неуважение к профессии арбитра. Считаю, что ребята – молодцы, отметили это в протоколе. У Макарова же не было карточки?

    – Нет. После матча Макаров шел в подтрибунном помещении, его слова попали в СМИ, а потом дошли до КДК РФС.

    – Отлично. Это хороший повод, чтобы футболисты немного прикрыли свои ротики.

    Новости по теме
    Силкин считает, что КДК пожалел Макарова: «Я бы дисквалифицировал на десять матчей» 3
    Экс-арбитр Семенов призвал Макарова купить судье билеты в цирк 1
    В исполкоме РФС раскритиковали решение КДК о дисквалификации Макарова за приглашение судьи в цирк 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11