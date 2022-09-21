Макаров дисквалифицирован на два матча. Он обещал подарить судье билеты в цирк

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров дисквалифицирован на два матча (один – условно) из-за слов в адрес линейного арбитра после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».

Игрок провел на поле 67 минут.

«Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.

«Зенит» не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ с августа 2020 года.

«Макаров присутствовал лично на заседании, Лунев присутствовал по Zoom. Послушали Макарова. Он сказал, что фраза была сказана на эмоциях в адрес Лунева. Если судья не слышал сам, то решение должен принимать КДК. Если бы судья услышал, то должно быть в отчете прописано.

Сам судья не отреагировал. Он сказал ему было непонятно, кому адресовано. Смысл фразы непонятен. Судья не мог оценить фразу поэтому решение принимает КДК, согласно ст. 95 ч. 1 «Оскорбительное поведение в отношение официальных лиц матча».

В словах Макарова не было ненормативной лексики, он принес извинения перед судьей за фразу. Лунев принял извинения. Макаров извинился перед КДК.

Итоговое решение — дисквалификации на две игры РПЛ (одна игра условно). Плюс штраф 250 тысяч рублей и испытательной срок до конца сезона 22/23», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.