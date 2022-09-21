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    Кутепов рассказал, насколько потерял в зарплате с переходом в «Торпедо»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что по сравнению со «Спартаком» его зарплата уменьшилась в десять раз.

    «В десять раз. Деньги не являются первостепенным моментом. «Торпедо» только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили. Главное, что обсуждали, это игровая практика. Так что всe прошло очень быстро

    У меня невероятные эмоции от всего, что происходит на поле и за его пределами. Я долго не играл и сейчас возвращаюсь в атмосферу официальных матчей, набираю обороты, ловлю ритм игры. Я счастлив, что снова в деле», – сказал Кутепов.

    • Защитник пришел в «Торпедо» как свободный агент.
    • Кутепов – участник ЧМ-2018.
    • «Торпедо» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1511

      alefreddy 52 минуты назад

      команда соответствует уровню его игры как и нынешних защитников Спартака

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