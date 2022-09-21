Кутепов рассказал, насколько потерял в зарплате с переходом в «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что по сравнению со «Спартаком» его зарплата уменьшилась в десять раз.
«В десять раз. Деньги не являются первостепенным моментом. «Торпедо» только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили. Главное, что обсуждали, это игровая практика. Так что всe прошло очень быстро
У меня невероятные эмоции от всего, что происходит на поле и за его пределами. Я долго не играл и сейчас возвращаюсь в атмосферу официальных матчей, набираю обороты, ловлю ритм игры. Я счастлив, что снова в деле», – сказал Кутепов.
- Защитник пришел в «Торпедо» как свободный агент.
- Кутепов – участник ЧМ-2018.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
Источник: «Чемпионат»