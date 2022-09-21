«Хорошо нам вставил. Бутылку в стену кинул». Кутепов рассказал о разносе от Черчесова

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал об эмоциональном выплеске бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«В моей карьере самый жесткий разнос был от Черчесова. Мы поехали со сборной играть товарищеский матч в Катар. В перерыве сели в раздевалке, и тут Саламыч начал без разговора все крушить: бутылку в стену кинул. Очень эмоционально было, хорошо нам тогда вставили», – сказал игрок.