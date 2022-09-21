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    «Хорошо нам вставил. Бутылку в стену кинул». Кутепов рассказал о разносе от Черчесова

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал об эмоциональном выплеске бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «В моей карьере самый жесткий разнос был от Черчесова. Мы поехали со сборной играть товарищеский матч в Катар. В перерыве сели в раздевалке, и тут Саламыч начал без разговора все крушить: бутылку в стену кинул. Очень эмоционально было, хорошо нам тогда вставили», – сказал игрок.

    • Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
    • При нем команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Сейчас Черчесов тренирует «Ференцварош».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13680

      playsh 1 час назад

      Собственно,а за что взбесился полевой командир,не сказано.Интересный детектив от заслужЁнного мастера спорта,однако.

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      Рейтинг: +13680

      playsh > playsh 1 час назад

      Кажется,я понял,смотри выше.Матч с Катаром назвали товарищеским,а следовало назвать контрольным.Разница существенная.

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      Рейтинг: +18969

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Хорошо что в стену, а ведь мог и по другому применить !!! )))

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