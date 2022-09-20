Яровинский рассказал, мог ли Дзюба перейти в «Рубин» летом

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, претендовал ли летом казанский клуб на подписание нападающего Артема Дзюбы.

— На фамилии Дзюбы идeт огромное количество спекуляций. Он просто поддерживал у нас форму, но у него есть одна особенность. Когда Артeм попадает в команду, которая играет в футбол, волейбол или квиз, он начинает жить игрой, бороться.

Ему критически важно побеждать во всeм. Поэтому даже в тренировочном процессе Дзюба сверхполезен команде, для внутрикомандного климата его нахождение у нас на протяжении месяца сказалось положительно.

Ты начинаешь мечтать: «Блин, было бы прикольно, чтобы он был!» Но шансов на это с самого начало было практически ноль, потому что он нам сразу обозначил, что планирует играть только за рубежом.

— Агент Артeма Леонид Гольдман говорил, что, если бы не получилось с Турцией, он бы помог Слуцкому подняться наверх. Вы представляли себя планом C, D, E?

— Никто не хочет быть планом C, но в ситуации с Дзюбой абсолютно незазорно быть планом C. Да, мы внимательно следили за развитием его истории. Если бы у него не получилось с Турцией, и он бы согласился помочь нам в Первой лиге, для нас это было бы супертопово.

— Если бы такое произошло, он бы тоже не выходил за ваши рамки в 1,5 млн рублей в месяц? Или для него клуб пошeл бы на исключение?

— На момент, когда бы он к нам пришeл, за наши рамки Дзюба не выходил бы. Мы должны уважать и соблюдать регламент. Возможно, мы бы решили вопрос с бонусной частью в случае выхода в РПЛ.