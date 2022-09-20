Отец Сазонова надеется, что его сын пойдет по стопам Каладзе и Кварацхелии

Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, рассчитывает, что однажды его сын перейдет в европейский топ-клуб.

«Амбиции самые высокие. Хвича – большой молодец. Со времен Каладзе не было известного на весь мир футболиста-грузина. До – были, но это Советский союз.

За современную историю после Каладзе не было футболиста, который прославил бы Грузию. Таким становится Хвича. Надеюсь, мы будем следующими», – сказал Сазонов-старший.