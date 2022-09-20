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    Отец Сазонова надеется, что его сын пойдет по стопам Каладзе и Кварацхелии

    Андрей Сазонов, отец защитника «Динамо» Сабы Сазонова, рассчитывает, что однажды его сын перейдет в европейский топ-клуб.

    «Амбиции самые высокие. Хвича – большой молодец. Со времен Каладзе не было известного на весь мир футболиста-грузина. До – были, но это Советский союз.

    За современную историю после Каладзе не было футболиста, который прославил бы Грузию. Таким становится Хвича. Надеюсь, мы будем следующими», – сказал Сазонов-старший.

    • 20-летний Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • В этом сезоне он провел за «Динамо» 10 матчей.
    • В понедельник стало известно, что центрбек решил выступать за сборную Грузии, а не России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13645

      playsh 15 минут назад

      А грузинская кровь течёт в жилах Сабы Сазонова?

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