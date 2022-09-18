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    Каманцев: «Краснодар» собирался идти в органы по матчу с ЦСКА? Судья точно не повлиял на результат»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на недовольство «Краснодара» судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб собирался обращаться к правоохранителям.

    «Все моменты, которые «Краснодар» попросил разобрать в ЭСК, мы оценили и дали мотивирующие суждения. Работа Сергея Иванова была признана правильной. Да, были две ошибки, которые были исправлены Василием Казарцевым с помощью VAR. Но других негативных моментов не было. На результат арбитр точно не повлиял.

    ЭСК — единственный орган в футболе, который понимает все современные тенденции в футболе. У нас в ЭСК входят два лучших бывших мировых арбитра — Ровшан Ирматов и Милорад Мажич. Мы можем понять эмоции и недовольство «Краснодара». Работу Иванова мы оценили не очень хорошо, так как некоторые решения были приняты с помощью видеоарбитров. Но это были очень сложные моменты, особенно с назначением пенальти.

    Мы призываем коллег к тому, чтобы относиться к подобным заявлениям взвешенно. Как юрист могу вам сказать, что для обращения в правоохранительные органы нужно больше оснований, чем для обращения в ЭСК.

    Коллег мы призываем к конструктивному, внутрикорпоративному диалогу. У нас уровень общения судейства находится на первом месте в Европе. Нигде нет ни ЭСК, ни публикаций, ни объяснений, ни публикаций VAR, ни съемок фильмов о том, как велись переговоры между судьями. В данном случае мы способны разобраться внутри без привлечения прокуратуры. В ЭСК «Краснодар» обратился, с нами в диалоге он находится», – сказал Каманцев.

    • У защитника «Краснодара» Егора Сорокина нет вопросов по судейству в том матче.
    • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.
    • Каманцев возглавил российских судей в этом году.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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