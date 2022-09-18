Каманцев: «Краснодар» собирался идти в органы по матчу с ЦСКА? Судья точно не повлиял на результат»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на недовольство «Краснодара» судейством в матче девятого тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Клуб собирался обращаться к правоохранителям.

«Все моменты, которые «Краснодар» попросил разобрать в ЭСК, мы оценили и дали мотивирующие суждения. Работа Сергея Иванова была признана правильной. Да, были две ошибки, которые были исправлены Василием Казарцевым с помощью VAR. Но других негативных моментов не было. На результат арбитр точно не повлиял.

ЭСК — единственный орган в футболе, который понимает все современные тенденции в футболе. У нас в ЭСК входят два лучших бывших мировых арбитра — Ровшан Ирматов и Милорад Мажич. Мы можем понять эмоции и недовольство «Краснодара». Работу Иванова мы оценили не очень хорошо, так как некоторые решения были приняты с помощью видеоарбитров. Но это были очень сложные моменты, особенно с назначением пенальти.

Мы призываем коллег к тому, чтобы относиться к подобным заявлениям взвешенно. Как юрист могу вам сказать, что для обращения в правоохранительные органы нужно больше оснований, чем для обращения в ЭСК.

Коллег мы призываем к конструктивному, внутрикорпоративному диалогу. У нас уровень общения судейства находится на первом месте в Европе. Нигде нет ни ЭСК, ни публикаций, ни объяснений, ни публикаций VAR, ни съемок фильмов о том, как велись переговоры между судьями. В данном случае мы способны разобраться внутри без привлечения прокуратуры. В ЭСК «Краснодар» обратился, с нами в диалоге он находится», – сказал Каманцев.