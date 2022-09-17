Кержаков рассказал, как «Динамо» может победить «Зенит»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился с «Динамо» рецептом, как победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.
– Очевидно, что фаворитом в этой игре является «Зенит». Конечно, хочется увидеть интересный футбол. Насколько он будет открытым, станет понятно после того, кто забьет первый мяч. Раскроется или закроется игра – непонятно.
– В чем шанс «Динамо»?
– Им надо терпеть. Против нынешнего «Зенита» надо закрываться.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:00 по Москве.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Динамо» последний раз победило «Зенит» в 2020 году.
Источник: «РБ Спорт»