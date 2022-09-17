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    Кержаков рассказал, как «Динамо» может победить «Зенит»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился с «Динамо» рецептом, как победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.

    – Очевидно, что фаворитом в этой игре является «Зенит». Конечно, хочется увидеть интересный футбол. Насколько он будет открытым, станет понятно после того, кто забьет первый мяч. Раскроется или закроется игра – непонятно.

    – В чем шанс «Динамо»?

    – Им надо терпеть. Против нынешнего «Зенита» надо закрываться.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:00 по Москве.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» последний раз победило «Зенит» в 2020 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5042

      neim 47 минут назад

      ЦСКА сегодня тоже был фаворитом, однако в матче с Торпедо у него что-то не срослось ))).

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      Рейтинг: +17107

      paracetamol 47 минут назад

      Одни автобусы, кругом Зенита одни афтобусня, мля!

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