Кержаков рассказал, как «Динамо» может победить «Зенит»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поделился с «Динамо» рецептом, как победить «Зенит» в десятом туре РПЛ.

– Очевидно, что фаворитом в этой игре является «Зенит». Конечно, хочется увидеть интересный футбол. Насколько он будет открытым, станет понятно после того, кто забьет первый мяч. Раскроется или закроется игра – непонятно.

– В чем шанс «Динамо»?

– Им надо терпеть. Против нынешнего «Зенита» надо закрываться.