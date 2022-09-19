Макаров вызван на заседание КДК. Он пригласил ассистента судьи в цирк

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров приглашен на заседание КДК РФС из-за слов в адрес линейного арбитра после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».
«КДК по материалам СМИ возбудил дело в отношении игрока «Динамо» Макарова. Макаров и арбитр Лунeв приглашены на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
- Игрок провел на поле 67 минут.
- «Динамо» заканчивало матч в меньшинстве.
- «Зенит» не проигрывает клубам из Москвы в РПЛ с августа 2020 года.
Источник: «Чемпионат»