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    Лаксальт: «Рано говорить, что «Зенит» уже чемпион»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт призвал не короновать «Зенит» раньше времени.

    «Зенит» обыграл всех конкурентов? Пока рано говорить, что они уже чемпионы. Да, выиграли четыре последних титула – они фавориты. Против «Зенита» нельзя позволять себе совершать такие ошибки, как это сделали мы», – сказал уругваец.

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает, что «Зенит» уже не упустит первое место.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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