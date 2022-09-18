Барриос: «Наверное, «Зенит» уже чемпион»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) считает, что его команда не упустит титул.

«Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», – сказал колумбиец.