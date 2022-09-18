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    Барриос: «Наверное, «Зенит» уже чемпион»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после матча десятого тура РПЛ против «Динамо» (2:0) считает, что его команда не упустит титул.

    «Можно ли уже назвать «Зенит» чемпионом России? Наверное, да. Думаю, мы выиграем РПЛ в этом сезоне», – сказал колумбиец.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • Команда идет в сезоне РПЛ без поражений.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +865

      Конопляных дел мастер 30 минут назад

      Вильмар потроллил некоторых с неокрепшей психикой, которых на этом сайте предостаточно. Вон и Райка хряковская сразу прискакала со своей ахинеей, бросив свою стирку. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15563

      NewLife 40 минут назад

      По секрету скажу: мы с карасем и кухуяном об этом знали еще до начала чемпа.

      1
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      Рейтинг: +4853

      Enter2006 48 минут назад

      Бункерный не вечный... и его дружок мюллер в газпрёме тоже... поживём-увидим.. Анжи в своё время тоже очень классным клубом с ТОП звёздами мирового уровня был, когда при бабле )

      1
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      Рейтинг: +135

      ЭтожЯ > Enter2006 40 минут назад

      Никто не вечный . Спонсоры других клубов в частности .

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      Рейтинг: +13633

      playsh 50 минут назад

      А разве кто-нибудь в этом сомневался?Да ладно...Теперь Зениту осталось только задрать на десятилетия планку всяческих там рекордов,типа по забитым и пропущенным мячам,по количеству матчей без поражений,по количеству разгромов,ну и далее,по мере своей изощрённости - считать всё и вся,как это любят делать в гейропе.

      0
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      Рейтинг: +2454

      Челнинец 1 час назад

      Конечно когда везде Газпрем, ясное дело что они везде свой недоклуб тащат, а в ЛЧ потом все встает на свои места, днище дном)

      2
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      Рейтинг: +69339

      insider_retro 1 час назад

      Наверное, - да...
      Остальные, вместо гонки, устроили бестолковщину в поддавки...

      1
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      Рейтинг: +9981

      R_a_i_n 1 час назад

      Позор такому чемпионату, в котором к 10 туру известен чемпион!

      5
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      Рейтинг: +26318

      slavutiq70 > R_a_i_n 1 час назад

      Здесь не чего не поделать с Газпромом не кто не способен тягаться .

      2
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      Рейтинг: +135

      ЭтожЯ > R_a_i_n 41 минуту назад

      Если Зенит в этом сезоне не станет чемпионом РПЛ , съешь усы Газаева ?

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