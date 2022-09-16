«Парился в бане и увидел в соцсетях, что я в составе». Сильянов – о вызове в сборную

Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о приглашении в сборную России на сентябрьский сбор.
«Конечно, я был очень рад узнать, что меня вызвали в сборную. Нам никто ничего не говорил.
Парился в бане и просто увидел в соцсетях, что я в составе. С Карпиным пока еще не общались по этому поводу.
Сейчас моя главная цель – закрепиться в составе. Я постараюсь все для этого сделать. Буду с гордостью играть за сборную страны», – заявил Сильянов.
- 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
- В окончательную заявку сборной попали 28 футболистов.
- В этом сезоне в активе Сильянова 10 игр за «Ростов».
Источник: Sport24