«Парился в бане и увидел в соцсетях, что я в составе». Сильянов – о вызове в сборную

Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о приглашении в сборную России на сентябрьский сбор.

«Конечно, я был очень рад узнать, что меня вызвали в сборную. Нам никто ничего не говорил.

Парился в бане и просто увидел в соцсетях, что я в составе. С Карпиным пока еще не общались по этому поводу.

Сейчас моя главная цель – закрепиться в составе. Я постараюсь все для этого сделать. Буду с гордостью играть за сборную страны», – заявил Сильянов.