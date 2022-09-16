Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Парился в бане и увидел в соцсетях, что я в составе». Сильянов – о вызове в сборную

    Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о приглашении в сборную России на сентябрьский сбор.

    «Конечно, я был очень рад узнать, что меня вызвали в сборную. Нам никто ничего не говорил.

    Парился в бане и просто увидел в соцсетях, что я в составе. С Карпиным пока еще не общались по этому поводу.

    Сейчас моя главная цель – закрепиться в составе. Я постараюсь все для этого сделать. Буду с гордостью играть за сборную страны», – заявил Сильянов.

    • 24 сентября Россия проведет товарищеский матч с Киргизией.
    • В окончательную заявку сборной попали 28 футболистов.
    • В этом сезоне в активе Сильянова 10 игр за «Ростов».

    Новости по теме
    Черчесов объяснил, зачем сборной России нужен сбор в сентябре
    Полузащитнику «Крыльев» Коваленко предложили выступать за Армению 1
    Макарчук отреагировал на дебютный вызов в сборную России
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Вот как то так 1 час назад

      закрепиться в составе====В товарищеских матчах с Киргизией можно.Там дальше Северная Корея, Эритрея...Официальные матчи лет через7-8...Закрепляйся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Дух помойки > Вот как то так 1 час назад

      Бомбит, укропсина щирая ? Смотри жопу разорвёт в клочья, весь бомбардир свидомым говном заляпаешь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11450

      Алексей З > Дух помойки 3 минуты назад

      Тебе и бомбардиру и так не отмыться.
      Это ваша родная среда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11