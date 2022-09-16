Итоговый состав сборной, конфликт «Краснодара» с «Матч ТВ», дебютный гол Кокорина в «Арисе» и другие новости дня

В «Ювентусе» определились с будущим Аллегри. Также стал известен мотив этого решения

Карпин назвал итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор. Выбрана окончательная заявка и в молодежке

«Краснодар» обвинил «Матч ТВ» в дисквалификации Кордобы и прекратил контакты с телеканалом: «Это доносительство»

«Ростов» выиграл суд в ФИФА у «Норвича» по Норманну. «Спартак» будет судиться с «Вест Хэмом» из-за аренды Крала. Есть финансовые претензии к лондонцам и у ЦСКА

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Тренер «Локомотива» толкнул журналиста, задавшего вопрос о будущем Циннбауэра

Кубок России. «Спартак» разгромил «Факел» – 3:0. Промес забил и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории московского клуба

США ввели санкции против почетного президента «Ахмата» Кадырова и главы совета директоров ЦСКА Орешкина

Хамес – новый игрок «Олимпиакоса»

Дебютный гол Кокорина не спас «Арис» от домашнего поражения. Российский форвард забил впервые за 655 дней