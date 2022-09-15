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    «Спартак» подал в суд на «Вест Хэм». Лондонцы не рассчитались за аренду Крала

    «Спартак» подтвердил, что у клуба есть финансовый спор с «Вест Хэмом».

    Лондонцы не выплатили вторую часть от 5,2 миллиона евро за аренду полузащитника Алекса Крала.

    Перевод денег планировался на начало февраля. «Вест Хэм» отправил транш на счет FA Clearing House (Футбольной ассоциации Англии), но после 24 февраля британская сторона отказалась перечислять средства на счета, открытые в банках на территории России.

    «Из-за этого средства были возвращены на счет «Вест Хэма». Клуб утверждает, что не может осуществить платеж в обход ассоциации, а платеж через нее невозможен из-за позиции банка», – уточнили в «Спартаке».

    Московский клуб подал в суд. Решение по делу ожидается в начале ноября.

    • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
    • Хавбек отыграл 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
    • С августа 2021-го чех был в аренде в «Вест Хэме».
    • Прошедшим летом он приостановил контракт со спартаковцами и ушел в «Шальке».

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    Источник: Sports.ru

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    15.09.2022 23:23
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