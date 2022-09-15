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    «Вест Хэм» отказался платить ЦСКА за трансфер Влашича через посредника

    ЦСКА вел переговоры с «Вест Хэмом» о способах перевода денег за Николу Влашича, купленного в прошлом году за 30 миллионов евро.

    Московский клуб предложил заплатить через посредника в лице «Херенвена», но получил отказ.

    ЦСКА должен голландцам транш за переход Чидеры Эджуке.

    «Херенвен» пошел в министерство финансов Нидерландов, там одобрили получение денег от ЦСКА.

    Дальше ЦСКА обратился в «Вест Хэм»: «Часть денег, которые вы нам должны, отправьте «Херенвену». Коллеги из Англии ответили, что не станут предпринимать никакие попытки, которые будут восприняты как обход санкций.

    То есть проблему решить можно, если есть желание. Но «Вест Хэм» не показал себя клубом, который заинтересован в поиске решений», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

    • 24-летний Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
    • Прошедшим летом «Вест Хэм» отдал хорвата в аренду «Торино».

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4362

      Snek 15 минут назад

      Ростов то у Норвича выиграл суд, мол санкции не считаются оправданием с точки зрения оплаты, если сделка проводилась до их введения. ЦСКА у Вест Хэма так же может выиграть, вопрос в том, что будут апелляции, затягивание времени и т.д.

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      Рейтинг: +622

      Красногвардейчик 26 минут назад

      Твари саксонские....к сожалению ФИФА дал им карт бланш, любой наш клуб кинуть теперь могут

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