«Вест Хэм» отказался платить ЦСКА за трансфер Влашича через посредника

ЦСКА вел переговоры с «Вест Хэмом» о способах перевода денег за Николу Влашича, купленного в прошлом году за 30 миллионов евро.

Московский клуб предложил заплатить через посредника в лице «Херенвена», но получил отказ.

ЦСКА должен голландцам транш за переход Чидеры Эджуке.

«Херенвен» пошел в министерство финансов Нидерландов, там одобрили получение денег от ЦСКА.

Дальше ЦСКА обратился в «Вест Хэм»: «Часть денег, которые вы нам должны, отправьте «Херенвену». Коллеги из Англии ответили, что не станут предпринимать никакие попытки, которые будут восприняты как обход санкций.

То есть проблему решить можно, если есть желание. Но «Вест Хэм» не показал себя клубом, который заинтересован в поиске решений», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.