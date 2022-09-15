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  • «Вест Хэм» отказался платить ЦСКА за трансфер Влашича через посредника

«Вест Хэм» отказался платить ЦСКА за трансфер Влашича через посредника

15 сентября 2022, 19:49
4

ЦСКА вел переговоры с «Вест Хэмом» о способах перевода денег за Николу Влашича, купленного в прошлом году за 30 миллионов евро.

Московский клуб предложил заплатить через посредника в лице «Херенвена», но получил отказ.

ЦСКА должен голландцам транш за переход Чидеры Эджуке.

«Херенвен» пошел в министерство финансов Нидерландов, там одобрили получение денег от ЦСКА.

Дальше ЦСКА обратился в «Вест Хэм»: «Часть денег, которые вы нам должны, отправьте «Херенвену». Коллеги из Англии ответили, что не станут предпринимать никакие попытки, которые будут восприняты как обход санкций.

То есть проблему решить можно, если есть желание. Но «Вест Хэм» не показал себя клубом, который заинтересован в поиске решений», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

  • 24-летний Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год.
  • Прошедшим летом «Вест Хэм» отдал хорвата в аренду «Торино».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1663262816
Твари саксонские....к сожалению ФИФА дал им карт бланш, любой наш клуб кинуть теперь могут
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Snek
1663263489
Ростов то у Норвича выиграл суд, мол санкции не считаются оправданием с точки зрения оплаты, если сделка проводилась до их введения. ЦСКА у Вест Хэма так же может выиграть, вопрос в том, что будут апелляции, затягивание времени и т.д.
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Dr.Metal
1663269541
Просто продавать надо за наличку и сразу, а не потом через полгода и тд. Заплатили, игрок собрал чемодан и поехал. Доверять сейчас нельзя никому, тем более европейцам
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