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    Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова победил «Монако» Головина

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0.

    Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.

    Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 73-й минуте.

    Команда Станислава Черчесова лидирует в группе с максимально возможными шестью очками.

    В другом матче квартета H «Трабзонспор» оказался сильнее «Црвены Звезды».

    Лига Европы. Группа H. 2-й тур

    Монако (Франция) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Вечеи, 80.

    Трабзонспор (Турция) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гамшик, 16; 2:0 – Трезеге, 68; 2:1 – Николич, 89.

    Удаление: нет – К. Кангва, 63.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25623

      JTherry 53 минуты назад

      ого, что наш "полковой командир" вытворяет в ЛЕ, повержено Монако с самим Головиным..!

      1
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      Рейтинг: +625

      Красногвардейчик 54 минуты назад

      Ну теперь у шашлычника корона точно вырастит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5661

      Беспонтий 57 минут назад

      и у кого тут нету чувства
      гордости или по крайней мере удовлетворения?

      хоть кто то...((

      0
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      Рейтинг: +1600

      Alex Y 1 час назад

      Неожиданно молодцы)))

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