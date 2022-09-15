Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова победил «Монако» Головина

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» на выезде обыграл «Монако» со счетом 1:0.

Победный гол на 80-й минуте забил Балинт Вечеи.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в старте и был заменен на 73-й минуте.

Команда Станислава Черчесова лидирует в группе с максимально возможными шестью очками.

В другом матче квартета H «Трабзонспор» оказался сильнее «Црвены Звезды».

Лига Европы. Группа H. 2-й тур

Монако (Франция) – Ференцварош (Венгрия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Вечеи, 80.

Трабзонспор (Турция) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гамшик, 16; 2:0 – Трезеге, 68; 2:1 – Николич, 89.

Удаление: нет – К. Кангва, 63.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы