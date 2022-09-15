В «Факеле» рассказали, когда назовут имя нового тренера

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопросы о бывшем главном тренере команды Олеге Василенко и его преемнике.

– В будущем Василенко может вернуться в «Факел»?

– Опять хайп! В будущем, возможно, и я куда-то вернусь. Мы же не знаем.

– Ваши критерии при выборе главного тренера?

– Это не мои критерии, а критерии клуба, с точки зрения своих возможностей. Я не могу говорить сейчас про заработную плату главного тренера.

У нас самый маленький бюджет в Премьер-лиге. На этом все, точка. Я не буду об этом говорить, это коммерческая тайна.

– Но меньше миллиона рублей?

– Ну, конечно, меньше, все.

– Была информация, что игроки просили за Василенко, ходили к руководству.

– Это к игрокам, а не ко мне. Еще раз повторяюсь, что Василенко говорил о том, что мы обоюдно расстались, нет претензий, мы остались в дружеских отношениях.

Я подтверждаю, что с Петровичем мы остались в хороших дружеских отношениях. Мне больше нечего добавить. Все остальное – домыслы.

– У вас семь очков. Неплохой показатель по сравнению с двумя командами.

– По сравнению, но не по тому, что нам хотелось бы. Лично я как генеральный директор недоволен. Могли набрать больше? Да, конечно.

– За что уволили Василенко?

– Вы плохо осведомлены. Там была формулировка «обоюдное желание».

– А какая логика была у Василенко?

– Мы выложили все на официальном сайте. Мне добавить нечего. Насколько мне известно, то Василенко все рассказал. Ссору из избы мы выносить не будем.

Есть обоюдное решение, есть «Факел». Дальше развитие команды будет проходить без Василенко.

– Кто будет главным тренером?

– Я ни с кем не общался. Ни с Юраном, ни с Червиченко, ни с кем-то еще.

– Когда будет принято решение по новому тренеру?

– В ближайшее время. Максимум один тур нужно подождать.

– Вы довольны [и.о. главного тренера] Пятибратовым?

– У нас есть тренерский штаб, он работает достаточно давно. Пятибратов является не исключением. Мы довольны тем, как тренерский штаб работает.

Мы оцениваем свои возможности, в первую очередь финансовые, как я уже говорил об этом миллион раз. В ближайшее время вы об этом узнаете.