Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 17-й туры

    Стало известно полное расписание матчей РПЛ в октябре и ноябре.

    11-й тур

    1 октября (суббота)

    14:00 «Оренбург» – «Сочи»

    16:30 «Химки» – ЦСКА

    19:00 «Локомотив» – «Урал»

    2 октября (воскресенье)

    14:00 «Факел» – «Торпедо»

    16:30 «Зенит» – «Ростов»

    19:00 «Ахмат» – «Динамо»

    19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»

    3 октября (понедельник)

    19:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

    12-й тур

    7 октября (пятница)

    17:30 «Урал» – «Химки»

    8 октября (суббота)

    14:00 «Факел» – «Зенит»

    16:30 ЦСКА – «Динамо»

    19:00 «Сочи» – «Локомотив»

    9 октября (воскресенье)

    14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

    16:30 «Оренбург» – «Ахмат»

    16:30 «Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»

    19:00 «Ростов» – «Краснодар»

    13-й тур

    14 октября (пятница)

    19:30 «Ростов» – «Урал»

    15 октября (суббота)

    14:00 «Химки» – «Факел»

    14:00 «Торпедо» – «Локомотив»

    16:30 «Краснодар» – «Ахмат»

    19:30 «Динамо» – «Оренбург»

    16 октября (воскресенье)

    14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

    16:30 «Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

    20:00 ЦСКА – «Спартак»

    14-й тур

    22 октября (суббота)

    14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

    16:30 «Факел» – «Ростов»

    19:00 «Локомотив» – «Динамо»

    23 октября (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» – ЦСКА

    16:30 «Спартак» – «Химки»

    19:00 «Ахмат» – «Торпедо»

    24 октября (понедельник)

    17:30 «Урал» – «Крылья Советов»

    20:00 «Зенит» – «Сочи»

    15-й тур

    28 октября (пятница)

    17:30 «Оренбург» – «Факел»

    29 октября (суббота)

    14:00 «Динамо» – «Химки»

    16:30 «Ахмат» – «Ростов»

    19:00 «Локомотив» – ЦСКА

    30 октября (воскресенье)

    14:00 «Сочи» – «Урал»

    14:00 «Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»

    16:30 «Спартак» – «Торпедо»

    19:30 «Краснодар» – «Зенит»

    16-й тур

    4 ноября (пятница)

    19:00 «Химки» – «Оренбург»

    5 ноября (суббота)

    14:00 «Сочи» – «Спартак»

    16:30 «Факел» – «Краснодар»

    16:30 «Зенит» – «Ахмат»

    19:00 ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

    6 ноября (воскресенье)

    14:00 «Урал» – «Локомотив»

    16:30 «Торпедо» – «Крылья Советов»

    19:00 «Ростов» – «Динамо»

    17-й тур

    11 ноября (пятница)

    19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»

    12 ноября (суббота)

    12:00 «Урал» – «Факел»

    14:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

    16:30 «Торпедо» – «Зенит»

    19:30 «Локомотив» – «Спартак»

    13 ноября (воскресенье)

    14:00 «Оренбург» – «Краснодар»

    16:30 «Химки» – «Сочи»

    19:00 «Динамо» – ЦСКА

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11