РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 17-й туры

Стало известно полное расписание матчей РПЛ в октябре и ноябре.
11-й тур
1 октября (суббота)
14:00 «Оренбург» – «Сочи»
16:30 «Химки» – ЦСКА
19:00 «Локомотив» – «Урал»
2 октября (воскресенье)
14:00 «Факел» – «Торпедо»
16:30 «Зенит» – «Ростов»
19:00 «Ахмат» – «Динамо»
19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
3 октября (понедельник)
19:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»
12-й тур
7 октября (пятница)
17:30 «Урал» – «Химки»
8 октября (суббота)
14:00 «Факел» – «Зенит»
16:30 ЦСКА – «Динамо»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»
9 октября (воскресенье)
14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Оренбург» – «Ахмат»
16:30 «Торпедо» – «Пари Нижний Новгород»
19:00 «Ростов» – «Краснодар»
13-й тур
14 октября (пятница)
19:30 «Ростов» – «Урал»
15 октября (суббота)
14:00 «Химки» – «Факел»
14:00 «Торпедо» – «Локомотив»
16:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:30 «Динамо» – «Оренбург»
16 октября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
16:30 «Пари Нижний Новгород» – «Зенит»
20:00 ЦСКА – «Спартак»
14-й тур
22 октября (суббота)
14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
16:30 «Факел» – «Ростов»
19:00 «Локомотив» – «Динамо»
23 октября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – ЦСКА
16:30 «Спартак» – «Химки»
19:00 «Ахмат» – «Торпедо»
24 октября (понедельник)
17:30 «Урал» – «Крылья Советов»
20:00 «Зенит» – «Сочи»
15-й тур
28 октября (пятница)
17:30 «Оренбург» – «Факел»
29 октября (суббота)
14:00 «Динамо» – «Химки»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:00 «Локомотив» – ЦСКА
30 октября (воскресенье)
14:00 «Сочи» – «Урал»
14:00 «Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»
16:30 «Спартак» – «Торпедо»
19:30 «Краснодар» – «Зенит»
16-й тур
4 ноября (пятница)
19:00 «Химки» – «Оренбург»
5 ноября (суббота)
14:00 «Сочи» – «Спартак»
16:30 «Факел» – «Краснодар»
16:30 «Зенит» – «Ахмат»
19:00 ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»
6 ноября (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Локомотив»
16:30 «Торпедо» – «Крылья Советов»
19:00 «Ростов» – «Динамо»
17-й тур
11 ноября (пятница)
19:00 «Пари Нижний Новгород» – «Ахмат»
12 ноября (суббота)
12:00 «Урал» – «Факел»
14:00 «Крылья Советов» – «Ростов»
16:30 «Торпедо» – «Зенит»
19:30 «Локомотив» – «Спартак»
13 ноября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Краснодар»
16:30 «Химки» – «Сочи»
19:00 «Динамо» – ЦСКА