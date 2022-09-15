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    В «Динамо» оценили вероятность возвращения Бальбуэны зимой

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил возможность возвращения в клуб легионеров, приостановивших контракты летом.

    — Насколько вероятно возвращение тех, кто приостановил контракты с «Динамо»?

    — Мне трудно сказать. Мы понимаем, что на данный момент то, что прописано в положениях ФИФА, говорит о том, что, если они не будут выкуплены клубами, они вернутся в июле.

    То, что касается футболистов, которые могут вернуться зимой, надо дождаться. Из того, что я вижу, практически все, кроме Варелы, играют в основных составах своих команд.

    — Все говорят, что Бальбуэна уехал по семейным причинам. Возможен вариант его возвращения?

    — Маловероятно, что он вернется зимой. Ближе к лету мы будем понимать ситуацию по Бальбуэне.

    • «Динамо» подписало Бальбуэна в прошлом году как свободного агента.
    • В прошлом сезоне РПЛ Бальбуэна провел 27 матчей, забил 3 гола, сделал ассист.
    • Он играет в бразильском «Коринтиансе».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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