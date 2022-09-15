В «Динамо» оценили вероятность возвращения Бальбуэны зимой

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин оценил возможность возвращения в клуб легионеров, приостановивших контракты летом.

— Насколько вероятно возвращение тех, кто приостановил контракты с «Динамо»?

— Мне трудно сказать. Мы понимаем, что на данный момент то, что прописано в положениях ФИФА, говорит о том, что, если они не будут выкуплены клубами, они вернутся в июле.

То, что касается футболистов, которые могут вернуться зимой, надо дождаться. Из того, что я вижу, практически все, кроме Варелы, играют в основных составах своих команд.

— Все говорят, что Бальбуэна уехал по семейным причинам. Возможен вариант его возвращения?

— Маловероятно, что он вернется зимой. Ближе к лету мы будем понимать ситуацию по Бальбуэне.