Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко похвалил главного арбитра матча с ЦСКА (1:2) в Кубке России Рафаэля Шафеева.

– Наш клуб в последнее время часто поднимет тему судейства, говоря о спорных моментах. По вчерашней игре есть ли у нас вопросы к арбитрам?

– В игре с ЦСКА был хороший уровень судейства. Арбитр давал играть, у него не было каких-то симпатий.

Игрокам и тренерам нравится, если у судей есть чeткое понимание, когда нужно остановить игру из-за нарушения правил, а когда дать играть. Хотелось бы, чтобы молодой рефери продолжал работу в том же духе.