Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гончаренко похвалил главного арбитра матча с ЦСКА

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко похвалил главного арбитра матча с ЦСКА (1:2) в Кубке России Рафаэля Шафеева.

    – Наш клуб в последнее время часто поднимет тему судейства, говоря о спорных моментах. По вчерашней игре есть ли у нас вопросы к арбитрам?

    – В игре с ЦСКА был хороший уровень судейства. Арбитр давал играть, у него не было каких-то симпатий.

    Игрокам и тренерам нравится, если у судей есть чeткое понимание, когда нужно остановить игру из-за нарушения правил, а когда дать играть. Хотелось бы, чтобы молодой рефери продолжал работу в том же духе.

    • ЦСКА забил победный гол ан 90+3-й минуте.

    Новости по теме
    ЦСКА – первая команда, забившая 200 голов в Кубке России 2
    Кубок России. ЦСКА благодаря Гайичу вырвал победу над «Уралом» 11
    ЦСКА – «Урал»: стартовые составы 1
    Источник: сайт «Урала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2022 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11