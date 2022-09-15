Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко похвалил главного арбитра матча с ЦСКА (1:2) в Кубке России Рафаэля Шафеева.
– Наш клуб в последнее время часто поднимет тему судейства, говоря о спорных моментах. По вчерашней игре есть ли у нас вопросы к арбитрам?
– В игре с ЦСКА был хороший уровень судейства. Арбитр давал играть, у него не было каких-то симпатий.
Игрокам и тренерам нравится, если у судей есть чeткое понимание, когда нужно остановить игру из-за нарушения правил, а когда дать играть. Хотелось бы, чтобы молодой рефери продолжал работу в том же духе.
- ЦСКА забил победный гол ан 90+3-й минуте.
Источник: сайт «Урала»