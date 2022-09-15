Аллегри: «Не нужно говорить, что «Ювентус» все еще может выйти из группы ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после домашнего поражения от «Бенфики» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я ни в чем не виню парней. У нас были хорошие 20 минут, когда мы могли бы вести со счетом 2:0, но после их второго гола игра была закончена.

Мы потеряли равновесие, у нас не было сил играть, а они могли забить еще больше. К сожалению, нам не хватает многих игроков, играть приходится одними и теми же, и невозможно дать им отдохнуть.

Для нас это самый трудный момент в Лиге чемпионов. Это впервые за десять лет, когда подобное [поражение в первых двух матчах] случилось с нами.

Лига чемпионов – сложный турнир, и не нужно говорить, что мы все еще можем выйти из группы», – заявил Аллегри.