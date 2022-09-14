Юран вел переговоры со «Спартаком»; ведущая «Матч ТВ» разденется, если «Зенит» разгромит «Локо» и другие новости дня

ФИФА выплатила 500 тысяч российским футболистам.

Ведущая «Матч ТВ»: «Приду в нижнем белье на «РЖД-Арену», если «Локомотив» обыграет «Зенит» больше, чем в два мяча».

Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду».

«Ливерпуль» предлагал 100 миллионов за полузащитника «Реала» (AS).

Юран вел переговоры со «Спартаком» до назначения Абаскаля.

Газизов объяснил, почему власти Башкирии хотят отсудить у клуба 105 миллионов рублей.

Игнатьев заявил, что заработал денег до конца жизни: «Могу сегодня закончить карьеру».

Стала известна зарплата Холанда в «Ман Сити». Больше в клубе получает только один игрок.

У Неймара и Мбаппе снова возник конфликт. Бразилец считает француза эгоистом (Goal).

Роналду отклонил предложение с зарплатой 211 миллионов в год из Саудовской Аравии.