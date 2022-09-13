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    Роналду отклонил предложение с зарплатой 211 миллионов в год из Саудовской Аравии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

    По информации The Mirror, неназванный клуб предложил 37-летнему португальцу контракт с зарплатой 211 миллионов фунтов в год, однако Роналду отклонил предложение.

    • Роналду пытался уйти из «МЮ» летом, чтобы играть в Лиге чемпионов.
    • В этом сезоне он не совершил ни одного голевого действия в 7 матчах.
    • Вероятность ухода португальца из «МЮ» оценивается как высокая.

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    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1468

      koli4ka 18 минут назад

      у Роника просто нет кошелька на такую мелочь...

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