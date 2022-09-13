Роналду отклонил предложение с зарплатой 211 миллионов в год из Саудовской Аравии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

По информации The Mirror, неназванный клуб предложил 37-летнему португальцу контракт с зарплатой 211 миллионов фунтов в год, однако Роналду отклонил предложение.